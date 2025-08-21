وزارة التربية تبحث تقييم الأداء بالمراقبات التعليمية

عقد مكتب المتابعة وتقييم الأداء بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، الاجتماع العادي الأول لرؤساء أقسام المتابعة وتقييم الأداء بالمراقبات التعليمية، وذلك صباح اليوم بمراقبة التربية والتعليم زوارة، تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير.

وناقش الاجتماع سير العمل بالأقسام، واستعرض أبرز التحديات التي تواجهها، إلى جانب بحث آليات عملية لتعزيز الانضباط الوظيفي وتطوير منظومة تقييم الأداء على مستوى المراقبات.

وشهد الاجتماع حضور وكيل الوزارة لشؤون المراقبات، محسن الكبير، ومدير مكتب شؤون المراقبات، المبروك امبارك، إلى جانب مدير مكتب الإعلام والاتصال، عبدالقادر أبوشناف.

وأكد الدكتور الكبير، في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية دور أقسام المتابعة وتقييم الأداء في دعم عملية اتخاذ القرار من خلال تقديم تقارير دقيقة وشفافة، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق المستمر والتواصل الفعّال بين المكتب والمراقبات.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة للرفع من كفاءة أداء المؤسسات التعليمية وتفعيل منظومة المتابعة والتقييم بما يحقق جودة التعليم واستدامة تطويره.