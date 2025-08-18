وزارة التربية تبحث دعم النشاط المدرسي في العجيلات

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محسن الكبير، اجتماعًا موسعًا ضمّ مدير إدارة النشاط المدرسي سالم بوعيشة، إلى جانب مراقبي التربية والتعليم ومديري مكاتب النشاط المدرسي من عدد من البلديات، وذلك بمقر المركز الليبي للبحوث والدراسات الاقتصادية في بلدية العجيلات، وبحضور مدير مكتب شؤون المراقبات المبروك مبارك.

وناقش الاجتماع آليات دعم مكاتب النشاط المدرسي بالمراقبات التعليمية، ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للنشاط المدرسي بمؤسسات التعليم العام والخاص ورياض الأطفال، بما يعزز من جودة الأنشطة وتنظيمها على مستوى البلديات.

كما تم استعراض أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه هذه المكاتب، والعمل على وضع حلول عملية لتذليلها، بما يضمن سير الفعاليات والمسابقات التربوية والثقافية والرياضية بكفاءة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز التنسيق والمتابعة الميدانية، بما يعكس حرصها على الارتقاء بمستوى النشاط المدرسي، بوصفه أداة رئيسية في تنمية مهارات الطلبة، وتعزيز شخصيتهم ومواهبهم في بيئة تعليمية شاملة ومحفزة.