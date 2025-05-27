وزارة التربية تبحث سير امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من البلديات

استقبلت وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، مراقبي التربية والتعليم ببلديات المردوم، العوينية، غدامس، والزنتان، وذلك في إطار متابعة سير امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وخُصّص الاجتماع لاستعراض أوضاع اللجان الامتحانية وآليات عملها، بهدف ضمان إجراء الامتحانات في أجواء منظمة وآمنة.

وأكدت الدكتورة الأسود خلال اللقاء على أهمية التنسيق المستمر بين المراقبات التعليمية والوزارة، مع التشديد على ضرورة الالتزام باللوائح والضوابط المعتمدة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويُعزز النزاهة والشفافية في العملية الامتحانية.

وأثنت وكيل الوزارة على الجهود المبذولة من قبل المراقبين والمعلمين، مؤكدة أنّ الوزارة تتابع عن كثب كافة المستجدات المتعلقة بسير الامتحانات، وتحرص على توفير الدعم اللازم لإنجاحها.