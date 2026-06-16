وزارة التربية تبحث شراكة تعليمية موسعة مع العراق

التقى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد القريو، مع القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى ليبيا الدكتور أحمد الصحاف، لبحث آفاق التعاون المشترك في المجالين التربوي والتعليمي بين البلدين.

وشهد اللقاء حضور مدير مكتب شؤون الوزير، ومدير مكتب التعاون الدولي في الوزارة، إلى جانب مدير قسم المراسم في السفارة.

وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد القريو خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا والعراق، مستعرضاً رؤية الوزارة الاستراتيجية التي تتجه نحو تطوير نظام التعليم عبر التحول إلى التعليم التفاعلي والرقمي، إضافة إلى العمل على رفع كفاءة المعلمين بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات تربوية أكثر دقة وفاعلية.

من جانبه، ثمن القائم بالأعمال في سفارة جمهورية العراق لدى ليبيا الدكتور أحمد الصحاف متانة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشيراً إلى رغبة السفارة في إعداد “مذكرة تفاهم” شاملة مع وزارة التربية والتعليم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب، وتطوير المناهج، وتنمية قدرات الكوادر التربوية، إلى جانب التبادل الثقافي والطلابي.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على البدء الفوري في التنسيق عبر القنوات الرسمية من أجل صياغة الأطر القانونية والفنية اللازمة لتنفيذ هذه المقترحات، بما يخدم تطوير العملية التعليمية في ليبيا والعراق.