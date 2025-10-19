وزارة التربية تبحث مع الأمم المتحدة برامج توعية ضد «المخدرات»

عقد مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالقادر أبوشناف، اجتماعًا مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، طارق سؤنان، بحضور مدير إدارة البرامج بمكتب الأمم المتحدة، نبيل أبوعامر.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة، مع التركيز على وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة المخدرات في ليبيا.

وتم طرح فكرة تنفيذ برامج توعوية وتدريبية تستهدف إعداد مدربين في مراقبات التربية والتعليم، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة.

ويهدف هذا التعاون إلى رفع الوعي بين الطلاب والمعلمين بشأن مخاطر المخدرات، وكذلك تجهيز كوادر متخصصة للتعامل مع هذه الظاهرة التي تؤثر على المجتمعات.