وزارة التربية تبحث مع اليونيسف سُبل تطوير التعاون وتنفيذ المشاريع التعليمية

عقد مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عبد القادر أبو شناف، اجتماعاً ظهر اليوم مع مدير قسم التعليم بمنظمة اليونيسف، طلال صالح، ورئيسة قسم التعليم بالمنظمة، أمل ماركوس، لبحث سُبل تعزيز الشراكة بين الجانبين.

وتناول الاجتماع استعراض المشاريع والبرامج المشتركة بين الوزارة واليونيسف، كما ناقش الجوانب المتعلقة بتنظيم ورش عمل متخصصة لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ تلك المشاريع، والوقوف على التحديات التي تعترض طريقها، والعمل على تذليلها بما يحقق الأهداف المرسومة في قطاع التعليم.

وأكد الطرفان خلال اللقاء أهمية الاستمرار في التنسيق المشترك، لضمان تحسين جودة التعليم في ليبيا، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة للأطفال في مختلف المناطق، لا سيما في ظل التحديات التنموية الراهنة.