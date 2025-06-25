وزارة التربية تبحث ملفات التعاون الدولي والأنشطة الطلابية والملفات الوظيفية

شهدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، الليبية سلسلة من الاجتماعات، ركّزت على التعاون الدولي، وتطوير الأداء المؤسسي، ودعم الأنشطة الطلابية، إلى جانب ملفات شؤون الموظفين في مختلف مراقبات التعليم.

وعقد مدير مكتب التعاون الدولي عبدالقادر أبوشناف اجتماعاً مع مديرة التعليم في مكتب اليونيسف بليبيا أمل ماركوس، تناول تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، إلى جانب الترتيب لعقد ورشة عمل لمراجعة وتقييم المشاريع المشتركة.

وفي السياق ذاته، التقت وكيلة الوزارة للشؤون التربوية مسعودة الأسود مراقبي التربية والتعليم ببلديات العزيزية والقلعة وإسبيعة، بحضور عضو المجلس البلدي عن إسبيعة، لمتابعة سير امتحانات شهادة إتمام التعليم الثانوي، وتنظيم عمل لجان المراقبة، بالإضافة إلى مناقشة ملف الترقيات الوظيفية للعاملين في قطاع التعليم ضمن جهود الوزارة لتحفيز الكوادر التربوية.

كما اجتمع وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير بمدير عام مركز المعلومات والتوثيق خالد حمير، حيث استعرض الاجتماع نسب إنجاز عملية أرشفة الملفات الشخصية للعاملين بالمراقبات والمؤسسات التعليمية، مع تأكيد على ضرورة استكمال قاعدة البيانات وتفعيل التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالاستعلام والإدارة.

في اجتماع منفصل، بحث الكبير مع أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم وسام الطاهر، ومدير إدارة النشاط المدرسي سالم بوعيشة، وأمين شعبة الإليكسو باللجنة رافع شريحة، سبل دعم الأنشطة الطلابية وتوسيع المشاركة الليبية في الفعاليات الإقليمية والدولية، وتم خلال اللقاء إطلاق مبادرة وطنية تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية.

من جهة أخرى، عقدت لجنة شؤون الموظفين اجتماعها الرابع عشر برئاسة وكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات علي التبروري، حيث تم استعراض محاضر اللجان الفرعية من مختلف المراقبات، وناقشت اللجنة ملفات تتعلق بالنقل، والندب، والعودة للعمل، والترقيات والتسويات الوظيفية، إضافة إلى الترقيات التشجيعية.