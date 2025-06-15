وزارة التربية تتابع سير امتحانات التعبير والإنشاء في غريان

تفقد الدكتور محسن الكبير، وكيل وزارة التربية لشؤون المراقبات، سير امتحانات مادتَي التعبير والإنشاء لطلبة شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في مراقبة التربية والتعليم بغريان.

وبحسب بيان وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية، رافق الوكيل خلال جولته التي شملت زيارة مدرستي شهداء غريان وغريان الثانوية، كل من الدكتور محمد غومة، مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم، والأستاذ ونيس غنية، مراقب التربية والتعليم بالبلدية.

يُذكر أن الطلاب يؤدون امتحانات التعبير والإنشاء داخل مدارسهم تحت إشراف معلمي المادة، وفق الجدول المعد من قبل المركز الوطني للامتحانات، لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام ووفق المعايير المعتمدة.

هذا وتلعب وزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية دوراً محورياً في تعزيز العملية التعليمية وضمان جودتها في ليبيا، لا سيما خلال الفترات الانتقالية التي تمر بها البلاد.

وتعكس متابعة سير الامتحانات في مختلف المناطق حرص الوزارة على توفير بيئة تعليمية مستقرة وآمنة للطلاب، رغم التحديات التي تواجه النظام التعليمي.

وتركز الوزارة على تطوير المناهج والبرامج التدريبية، وتوفير الدعم الفني والإداري للمراقبين والمعلمين، بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي وتأهيل الأجيال القادمة لمواكبة متطلبات سوق العمل والمجتمع. تأتي جولات المتابعة والإشراف المباشر على الامتحانات ضمن خطة الوزارة لتعزيز الشفافية والنزاهة في الأداء، وضمان سير الاختبارات وفق المعايير الدولية المعتمدة.