وزارة التربية تتابع سير امتحانات الثانوية في عدد من البلديات

عقد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، اجتماعًا ظهر اليوم بمكتبه في طرابلس، ضم مراقبي التربية والتعليم عن بلديات سيدي السايح، بني وليد، جادو، ترهونة، والماية، وذلك في إطار متابعة سير امتحانات إتمام مرحلة التعليم الثانوي.

وتناول الاجتماع تناول سبل دعم المراقبات التعليمية لضمان سير الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة، كما ناقش آليات تعزيز التنسيق وتذليل الصعوبات التي قد تواجه فرق العمل في الميدان.

وأكد الدكتور الكبير على أهمية التعاون المستمر بين الوزارة ومراقبات التعليم في البلديات، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط والإجراءات الامتحانية، بما يضمن نزاهة العملية الامتحانية واستقرارها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اجتماعات دورية تعقدها وزارة التربية والتعليم لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف مناطق البلاد، وضمان انتظام الاستحقاقات التربوية على مستوى وطني موحد.