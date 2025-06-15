وزارة التربية تتابع ميدانياً أوضاع المؤسسات التعليمية في حي الأندلس

أجرى وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس “علي العابد”، زيارة ميدانية إلى المباني التابعة لمدرسة طليطلة للتعليم الثانوي الواقعة ضمن نطاق مراقبة التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس، وذلك برفقة وكيل الوزارة للديوان وشؤون المؤسسات، المهندس “علي التبروري”، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية الأستاذ “أحمد الرمالي”.

وتهدف الزيارة إلى الوقوف على أوضاع المرافق التعليمية التابعة للوزارة، والتأكيد على أهمية إعادة المباني التعليمية المستغلة حالياً في أغراض إدارية إلى وظائفها الأصلية، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة وآمنة للتلاميذ والطلبة.

وشدّد الوزير خلال الجولة على أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، بما ينسجم مع أهداف حكومة الوحدة الوطنية في دعم قطاع التعليم والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية المقدمة.

وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات يشهد افتتاح معرض الفنون التشكيلية على مستوى ليبيا بمراقبة غريان

شهد وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، صباح اليوم حفل افتتاح معرض الفنون التشكيلية على مستوى ليبيا، والذي أُقيم بمدرسة الجحيشة تحت إشراف مراقبة التربية والتعليم ببلدية غريان.

وحضر مراسم الافتتاح كلّ من مدير إدارة النشاط المدرسي الأستاذ سالم بوعيشة، ومدير مركز التدريب وتطوير التعليم الدكتور محمد غومة، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية الأستاذ ونيس غنية، إلى جانب منسق النشاط المدرسي بالمنطقة الغربية (ج)، وعدد من مراقبي التربية والتعليم ومديري مكاتب النشاط المدرسي من مختلف المناطق.

وتضمّن المعرض باقة متميزة من الأعمال الفنية التي أبدعها تلاميذ وطلاب المراقبات المشاركة، حيث تنوعت اللوحات المعروضة في أساليبها ومدارسها الفنية، مُجسّدةً إبداعات الطلبة في مجال الفن التشكيلي. كما شهد الحفل تكريم الفائزين في المسابقات الفنية التي نظّمتها إدارة النشاط المدرسي.

ويأتي هذا المعرض ضمن جهود الوزارة في دعم الأنشطة المدرسية، وتشجيع المواهب الفنية لدى الطلبة، وتعزيز دور الفنون في تنمية الشخصية والإبداع.