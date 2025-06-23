وزارة التربية تتابع ميدانياً سير امتحانات «الشهادة الثانوية» في إدري والرجبان والخمس

عقد الدكتور محسن الكبير، وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، والدكتورة مسعودة الأسود، وكيل الوزارة للشؤون التربوية، اجتماعًا موسّعًا مع مراقبي التربية والتعليم في بلديات إدري، الرجبان، والخمس، وذلك لمتابعة مستجدات سير العملية الامتحانية في هذه المناطق.

وناقش اللقاء انتظام امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، إضافة إلى متابعة الترتيبات الخاصة بامتحانات الدور الثاني لسنوات النقل في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، مع التركيز على سبل ضمان سيرها في أجواء تربوية آمنة ومنظمة.

وأكد الوكيلان خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية والتقيد بالضوابط المعتمدة لضمان الشفافية والنزاهة في الامتحانات، مشددَين على ضرورة التنسيق الفعّال بين المراقبات والإدارات التعليمية بما يحقق أعلى مستويات الانضباط والجاهزية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التواصل الميداني وتقديم الدعم الفني والإداري لمراقبات التعليم في مختلف البلديات.