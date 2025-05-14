وزارة التربية تجدد تفويضها لمراقبي التعليم بشأن تعليق الدراسة في طرابلس الكبرى

حرصًا على سلامة التلاميذ والطلاب، وكذلك الكوادر التعليمية والإدارية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تجديد منحها السلطة التقديرية لمراقبي التربية والتعليم في طرابلس الكبرى، بشأن تعليق الدراسة والامتحانات في المناطق التابعة لهم، وذلك حتى استقرار الأوضاع الأمنية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي في إطار مسؤوليتها تجاه سلامة العملية التعليمية ومكوناتها، داعية الجميع إلى متابعة التطورات عبر القنوات الرسمية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في مناطق مختلفة من طرابلس الكبرى، والتي شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات مسلحة بين أطراف متنازعة، ما أدى إلى تعريض حياة المدنيين، بما فيهم الطلاب والمعلمين، للخطر، وتعطيل سير الحياة اليومية في عدد من الأحياء.

ودفعت هذه الأوضاع وزارة التربية والتعليم، وكذلك الجهات الإنسانية كالهلال الأحمر الليبي، إلى اتخاذ تدابير استثنائية تهدف إلى حماية المدنيين، وضمان الحد الأدنى من السلامة داخل المناطق المتأثرة، في ظل استمرار الغموض بشأن موعد عودة الاستقرار الكامل.