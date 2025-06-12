وزارة التربية تحرّك ملفات المعلمين.. ترقية وتسويات وتحفيز لاستقرار القطاع التعليمي

عقدت وزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الخامس عشر للجنة شؤون المعلمين، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتور مسعودة الأسود، لمناقشة ملفات مهمة تخص الكادر التعليمي في مختلف مناطق ليبيا.

واستعرضت اللجنة محاضر فرعية واردة من مراقبات التربية والتعليم في بلديات متعددة مثل تاجوراء، إسبيعة، الزاوية المركز، العامرية، بني وليد، القره بوللي، طرابلس المركز، صبراتة، درنة، القريات، حي الأندلس، غريان، ترهونة، المليطانية، وادي عتبة، القرضة الشاطئ، درج، الأبرق، وزلطن.

وتركز النقاش خلال الاجتماع على عدة ملفات حيوية، منها التسويات الوظيفية للمعلمين، الترقيات المختلفة، إعادة التعيين على مؤهلات جديدة، بالإضافة إلى مناقشة حالات العدول عن التقاعد الاختياري والاستقالة، بما يعكس حرص الوزارة على معالجة قضايا العاملين في قطاع التعليم بصورة شاملة.

هذا وتسعى وزارة التربية من خلال هذه الاجتماعات إلى تطوير بيئة العمل التربوي، وضمان حقوق المعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق جودة التعليم في ليبيا، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع التعليمي في البلاد.