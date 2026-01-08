وزارة التربية تختتم دورة تدريبية لموظفي «الأمن والسلامة»

اختتمت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، ظهر الخميس 8 يناير 2026، الدورة التدريبية المتخصصة لموظفي الأمن والسلامة والصحة المهنية بديوان الوزارة، والتي استمرت لمدة خمسة أيام، في إطار تعزيز المهارات العملية وزيادة الوعي بثقافة السلامة المهنية.

وشارك في حفل الاختتام وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، ومدير إدارة الموارد البشرية الدكتور عبد السلام أبودلال، بالإضافة إلى مديري إدارات الفئات الخاصة والنشاط المدرسي ورئيس قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية.

وتهدف الدورة إلى تعزيز معرفة ومهارات منتسبي الأمن والسلامة، ورفع مستوى الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الأمان والوقاية داخل بيئة العمل، وحماية العنصر البشري والمقدرات، وتحقيق بيئة عمل آمنة لجميع موظفي الوزارة.

وشدد المسؤولون خلال الدورة على أهمية التوعية المستمرة والإجراءات الوقائية، وتطبيق المعايير الحديثة للصحة والسلامة المهنية لضمان بيئة عمل مستقرة وآمنة، كما أشاروا إلى أن هذه المبادرات التدريبية تمثل خطوة نحو رفع مستوى الأداء المؤسسي وتطوير الكوادر البشرية في القطاع التعليمي.