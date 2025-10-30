وزارة التربية تزوّد «مدرسة اليرموك» بمقاعد جديدة

بناء على تكليف من وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، قام مدير مكتب شؤون المراقبات بزيارة مدرسة اليرموك للتعليم الأساسي بمراقبة التربية والتعليم قصر بن غشير، للوقوف على احتياجات المدرسة.

وبحسب الوزارة، تم توفير مقاعد مدرسية لسد العجز بالمدرسة وذلك بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمجلس البلدي.

ورافق مدير مكتب المراقبات خلال الزيارة مدير مكتب التعليم الأساسي ومدير مكتب الإعلام والاتصال بالمراقبة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على متابعة سير الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية وتوفير البيئة الدراسية الملائمة للتلاميذ.