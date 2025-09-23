التربية والتعليم تتابع انطلاق العام الدراسي الجديد في عدد من البلديات

التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون الديوان والمؤسسات علي التبروري، بمراقبي التربية والتعليم في بلديات المشاشية والزنتان والرياينة، لمتابعة انطلاق العام الدراسي الجديد 2025-2026م.

وتركز اللقاء على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للتلاميذ والطلاب داخل المؤسسات التعليمية، وضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة بما يسهم في توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم.

هذا وتسعى وزارة التربية سنويًا إلى تعزيز جاهزية المدارس والمؤسسات التعليمية قبل بدء العام الدراسي، لضمان انسيابية العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة للطلبة.