وزارة التربية تستلم شحنة من «المقاعد الدراسية» الجديدة

بدأت اللجنة المكلفة من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ مهامها في استلام شحنة جديدة من المقاعد الدراسية التي تم توريدها من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، تمهيدًا لتسليم هذه المقاعد إلى مخازن وزارة التربية والتعليم في بلدية مصراتة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة “عودة الحياة”، التي تهدف إلى تحسين البيئة التعليمية وتوفير المقاعد الدراسية الحديثة في المدارس بمختلف البلديات.

وتواصل الوزارة العمل على ضمان وصول التجهيزات إلى المدارس بشكل فعّال، مما يُسهم في توفير بيئة تعليمية مريحة وآمنة للطلاب، ويساعد في دعم استقرار العملية التعليمية على مستوى البلاد.

وأكدتوالوزارة التزامها المستمر بتحقيق أهداف خطة العودة للمدارس، لضمان توفير بيئة تعليمية تليق بجميع الطلاب، وترتكز على تقديم أفضل الخدمات التعليمية في جميع المناطق.