التربية تكثّف جهود توزيع الكتب المدرسية لضمان بداية عام دراسي ناجح

التقت وكيل وزارة التربية بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، بكل من مدير مركز المناهج والبحوث التربوية، الدكتور أبوبكر الهاشمي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، حاتم أبو قرين، لبحث مستجدات وصول الكتاب المدرسي وآلية توزيعه على المراقبات التعليمية في مختلف المناطق.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر التطورات بشأن وصول الكتب المدرسية إلى المراكز التعليمية في مختلف المناطق، بالإضافة إلى استعراض الآلية المعتمدة لتسريع عملية التوزيع.

كما تناول الاجتماع التحديات التي يواجهها مركز المناهج في تنفيذ المهام المتعلقة بالتوزيع، حيث تم بحث الحلول المناسبة لتذليل هذه الصعوبات، بهدف ضمان وصول الكتب المدرسية إلى كافة المراقبات التعليمية في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه، أشار الأستاذ أسامة فتح الله، مدير الشؤون الإدارية والمالية بمركز المناهج، إلى أن هناك تحديات لوجستية في بعض المناطق التي تتطلب تنسيقًا أكبر بين مختلف الأطراف المعنية لتسهيل عملية النقل والتوزيع.

وتم الاتفاق على تكثيف الجهود لتجاوز هذه العراقيل وضمان وصول الكتب المدرسية للطلاب في الوقت المحدد، بما يساهم في بداية عام دراسي ناجح.

في السياق، التقت وكيل وزارة التربية للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، بمكتبها، مدير مركز المناهج والبحوث التربوية، الدكتور أبوبكر الهاشمي، ومدير الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة، الأستاذ حاتم أبو قرين.

واستعرض الاجتماع، الذي حضره مدير الشؤون الإدارية والمالية بمركز المناهج، الأستاذ أسامة فتح الله، آخر مستجدات وصول الكتب المدرسية، وآلية تسريع عملية توزيعها على المراقبات التعليمية في مختلف المناطق.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه المركز في تنفيذ مهامه واستكمال عمليات التوزيع في أسرع وقت ممكن، إلى جانب بحث الحلول الكفيلة بتذليل هذه التحديات لضمان وصول الكتب إلى كافة المراقبات التعليمية، بما يساهم في انتظام سير العملية التعليمية وتحقيق بداية عام دراسي ناجحة.