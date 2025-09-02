وزارة التربية تشارك بـ«أسبوع التعلم الرقمي» في اليونسكو

شاركت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية في فعاليات أسبوع التعلم الرقمي 2025، الذي تنظمه منظمة اليونسكو في مقرها بالعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت شعار: “الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم: التحديات والمعضلات والاتجاهات”.

ومثّل الوزارة في هذا الحدث الدولي كل من: الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم وسام عبدالكبير، مدير عام مركز المعلومات والتوثيق الدكتور خالد حميّر، مدير مكتب التعاون الدولي عبدالقادر أبوشناف، إلى جانب مندوب ليبيا الدائم لدى اليونسكو صالح العقاب.

ويتضمن برنامج الأسبوع جلسات علمية وورش عمل تفاعلية، تناقش أبرز القضايا المتعلقة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم، مثل: المراقبة الرقمية، التحيزات المنهجية، تراجع المساءلة البشرية، أخلاقيات الذكاء.