وزارة التربية تصدر تعليمات مشددة لضمان نزاهة واستقرار العملية الامتحانية

أصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية جملة من التعليمات التنظيمية لرؤساء لجان الإشراف والمراقبة والمراقبين والملاحظين، بهدف تأمين سير الامتحانات العامة وفق أعلى معايير الانضباط والشفافية.

وشددت التعليمات، على ضرورة التأكد من مطابقة اسم المادة لجدول الامتحانات، واستلام مظاريف الأسئلة مغلقة ومختومة أصولًا من مراكز التوزيع، ومنع فتحها قبل الوقت المحدد، مع اعتماد محاضر رسمية عند فتحها.

كما نصّت على توزيع المراقبين والملاحظين بشكل دوري على القاعات، ومنع إدخال أي أدوات قد تُستخدم للغش، بما في ذلك الهواتف المحمولة والكتب والمذكرات.

وأكدت الوزارة على ضرورة توثيق محاضر الغش، والإبلاغ عن أي مخالفات بشكل فوري، إلى جانب تسليم أوراق الإجابة والنماذج الخاصة بكشوف الحضور والتوزيع والغياب في مظاريف مغلقة تحمل بيانات اللجنة المعنية، وطالبت التقارير اليومية بتوثيق عدد الحاضرين والغائبين، وأي حالات استثنائية.

وبالنسبة للمراقبين، تم التشديد على الالتزام بالحضور المبكر، ومنع دخول غير المكلفين إلى محيط القاعات، والتأكد من مطابقة أسماء الطلاب وبطاقاتهم، ومنع أي أدوات تساعد على الغش، مع مسؤولية استلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابة والتنسيق الكامل مع الملاحظين.

كما تضمنت التعليمات توجيهات للملاحظين بتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، ومنع أي خروج قبل الوقت المسموح به، والتعامل الحازم مع أي محاولة للغش، إلى جانب تسليم الأوراق والانضباط الكامل داخل القاعة طوال زمن الامتحان، مع مراعاة احتياجات الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة حسب تعليمات الإدارات المختصة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على إجراء امتحانات نزيهة ومنضبطة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلبة، وتحقيق مخرجات تعليمية ذات مصداقية.