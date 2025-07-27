وزارة التربية تصدر تعميماً بشأن تنظيم «الاكتتاب المدرسي»

أصدرت وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود، تعميمًا موجّهًا إلى مراقبي التربية والتعليم في جميع البلديات، بشأن تنظيم إجراءات الاكتتاب المدرسي للأطفال المستهدفين للالتحاق بالصف الأول من مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2026/2025م.

وأكدت الدكتورة الأسود على ضرورة تشكيل لجان فنية داخل كل مؤسسة تعليمية، برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من رئيس وحدة الشؤون الإدارية، مشرف شؤون الطلبة، ومدخل البيانات، وذلك استعدادًا لاستقبال الأطفال من مواليد سنة 2019م، الذين بلغ عددهم قرابة (238,999) طفلًا، بما فيهم أبناء غير الليبيين المقيمين وفق اللوائح النافذة.

ويأتي هذا التعميم استنادًا إلى عدد من اللوائح والقرارات المنظمة، من بينها لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، وقرار اعتماد الملاك الوظيفي رقم (1016) لسنة 2023م، بالإضافة إلى قرار تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات رقم (984) لسنة 2024م، فضلًا عن منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن أبناء الليبيات المتزوجات من غير الليبيين.

تفاصيل آلية التنفيذ

* يبدأ التسجيل يوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025م، ويستمر حتى 31 أغسطس 2025م، ويشمل المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والدينية.

* يحق للأطفال من مواليد ما بين 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2019م التقديم، مع قبول الفئات الخاصة حتى سن العاشرة.

* يعامل أبناء الليبيات من غير الليبيين، إضافة إلى حاملي الجنسية الفلسطينية، معاملة الليبيين في إجراءات الاكتتاب.

*:تعطى الأولوية للطلاب المقيمين في نطاق المؤسسة التعليمية.

* تُحدَّد الطاقة الاستيعابية لكل فصل دراسي وفق الإمكانيات المتاحة، مع عدم التقيد بسقف 24 تلميذًا في المؤسسات ذات الكثافة الطلابية العالية، على أن لا يقل الحد الأدنى عن 20 تلميذًا في الحالات العادية، باستثناء المناطق النائية.

* يُمنع تجميع أية مبالغ مالية من أولياء الأمور عند التسجيل، باستثناء دينار واحد اشتراكًا رمزيًا وفق اللوائح.

وشدد التعميم على أن مدير المؤسسة التعليمية، بصفته رئيس اللجنة الفنية، يُعد مسؤولًا بشكل مباشر عن أي مخالفات تقع أثناء عملية التسجيل.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على ضمان حق التعليم لكل طفل في ليبيا، وتطبيقًا عمليًا لمبدأ تكافؤ الفرص وتوزيع الخدمات التعليمية بعدالة.

مدير مكتب شؤون المراقبات يتفقد أعمال صيانة عدد من المدارس استعدادًا للعام الدراسي الجديد





أجرى مدير مكتب شؤون المراقبات بوزارة التربية والتعليم، الأستاذ المبروك امبارك، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الصيانة الخفيفة الجارية بمدرستَي غوط الديس للتعليم الأساسي، والشموخ للتعليم الأساسي والثانوي، الواقعتين ضمن نطاق مراقبة التربية والتعليم ببلدية حي الأندلس.

ورافقه في الجولة كل من مراقب التربية والتعليم بالبلدية، الأستاذ أحمد الرمالي، ومدير مكتب شؤون التعليم الأساسي، الأستاذ صبري قشوط، حيث اطلع الوفد على سير أعمال الصيانة والاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦م.

وأكد مدير المكتب خلال الجولة على ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة بما يتوافق مع أوجه الصرف المحددة، والالتزام بمعايير الجودة المعتمدة، لضمان جاهزية المدارس قبل بدء الدراسة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلبة.