التقى وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المهندس علي العابد الرضا، عضو المجلس البلدي مصراتة ورئيس لجنة التعليم الأستاذة أسماء جويد، في إطار تعزيز التعاون لتطوير القطاع التعليمي في المدينة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة احتياجات التعليم في بلدية مصراتة وسبل تحسين جودة التعليم، مع التركيز على تشجيع مشاركة المجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية. كما بحث الطرفان آليات تطوير البرامج التعليمية لتواكب متطلبات سوق العمل، وتعزيز التعاون بين المجلس البلدي ووزارة التربية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وفي ختام اللقاء، قدّمت عضو المجلس البلدي الأستاذة أسماء جويد للوزير علي العابد الرضا درع تقديرًا لمجهوداته الداعمة والمشجعة لقطاع التعليم.

وزارة التربية تطلق الخطوة الأولى نحو صندوق تكافلي لموظفيها

ترأس مستشار وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أسامة الشريف، الاجتماع التأسيسي لصندوق التكافل الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات الوزير المكلف، المهندس علي العابد، وذلك بمقر ديوان الوزارة في العاصمة.

وشهد الاجتماع حضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب، حيث ناقش الحاضرون آليات تفعيل الصندوق وتحديد الإطار التنظيمي لإدارته، بما يضمن استدامة الدعم والتكافل بين موظفي ديوان الوزارة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تحضيرية تتولى إعداد النظام الأساسي للصندوق، إلى جانب اقتراح مصادر التمويل، ووضع آليات دقيقة لصرف المساعدات، تستند إلى ضوابط ومعايير شفافة وعادلة.

وفي تصريح سابق، أكد الوزير المكلف المهندس علي العابد أهمية الصندوق كرافد إنساني واجتماعي يعزز ثقافة التضامن المؤسسي، مشيرًا إلى أن انطلاقه من ديوان الوزارة يُعد خطوة أولى نحو تعميم التجربة على جميع الجهات التابعة للوزارة.

ويأتي إنشاء الصندوق في إطار توجهات وزارة التربية والتعليم نحو تعزيز البعد الاجتماعي في بيئة العمل، وترسيخ قيم التعاون بين الموظفين، بما يسهم في بناء منظومة وظيفية مستقرة ومتضامنة.