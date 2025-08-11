وزارة التربية تطلق برنامجاً تدريبياً لإعداد 150 مدرباً معتمداً لتطوير المهارات القيادية

انطلقت بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم فعاليات البرنامج التدريبي لإعداد مدربين معتمدين في مجال تنمية المهارات الإدارية والقيادية، بناءً على توجيهات وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، وبالتعاون بين المركز العام للتدريب وصندوق تنمية الموارد البشرية بوزارة العمل والتأهيل.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، حضر الافتتاح وكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير، ومدير صندوق تنمية الموارد البشرية، إلى جانب مديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب بالوزارة.

وأشاد الدكتور الكبير بجهود المركز العام للتدريب وصندوق تنمية الموارد البشرية في تنظيم البرنامج، مؤكدًا أن تطوير المهارات القيادية يشكل ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية.

من جهته، أكد مدير مركز التدريب وتطوير التعليم الدكتور محمد غومة أهمية البرنامج في رفع مستوى الكوادر الإدارية والقيادية، مشيرًا إلى أن إعداد مدربين معتمدين يعزز قدرات المؤسسات التعليمية ويرتقي بكفاءتها.

كما قدم المدرب المعتمد الأستاذ كمال الكواش عرضًا تفصيليًا للحقيبة التدريبية التي تشمل مواد علمية وأدوات مساندة تضمن تحقيق أهداف البرنامج بكفاءة وفاعلية.

ينفذ البرنامج على ستة تجمعات تدريبية في طرابلس، والمنطقة الغربية، والجبل الغربي، والجنوب، والمنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى، ويستهدف تدريب 150 مدربًا معتمدًا لتولي تدريب مديري المدارس في كافة أنحاء ليبيا، ما يضمن وصول التدريب إلى كامل التراب الوطني.