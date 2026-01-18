وزارة التربية تطلق جولات ميدانية لتعزيز «الصحة المدرسية»

قامت مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية الدكتورة فوزية بن غشير بزيارة ميدانية شملت مراقبات التربية والتعليم في جادو، والرحيبات، والرجبان، ورافقها خلالها عدد من رؤساء الأقسام بإدارتي الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، والدعم والإرشاد النفسي.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، جاءت الزيارة بهدف الاطلاع على سير عمل الكوادر الداعمة داخل المؤسسات التعليمية، من خلال عقد لقاءات مع مديري مكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم والإرشاد النفسي بالمراقبات، بالإضافة إلى زيارة عدد من المدارس والالتقاء بالاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين.

وتضمنت الزيارة مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سير العمل، واستعراض آليات تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعلمين، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق بيئة مدرسية آمنة وداعمة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية والاجتماعية لدى الطلاب.

ويأتي هذا الجهد ضمن استراتيجية وزارة التربية والتعليم في ليبيا لتطوير البنية التحتية للخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، ودعم الاستقرار النفسي والاجتماعي للمتعلمين، ورفع كفاءة الكوادر العاملة في المدارس لضمان تقديم خدمات تعليمية شاملة.