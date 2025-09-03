وزارة التربية تعتمد الخطة الدراسية للعام 1446–1447هـ

اعتمدت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الخطة الدراسية للعام الدراسي 1446–1447هـ (2025–2026)، والتي تتضمن جدولاً زمنياً مفصلاً للأحداث التعليمية والتربوية في جميع المراحل الدراسية.

وتشمل الخطة التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي، والتعليم الديني، بهدف ضمان انتظام العملية التعليمية وفق خطة موحدة ومعتمدة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة لجميع الطلاب في مختلف المؤسسات التعليمية.

