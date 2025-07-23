اعتماد قرارات التسوية الوظيفية لـ6457 معلماً وموظفاً

اعتمد وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، قرارات الترقيات والتسويات الوظيفية لـعدد 6,457 معلماً وموظفاً من مختلف مراقبات التربية والتعليم في جميع أنحاء البلاد، وذلك في إطار جهود الوزارة لمعالجة الملفات الإدارية المتراكمة وتحقيق العدالة الوظيفية للعاملين بالقطاع.

وشملت القرارات اعتماد محاضر فرعية صادرة عن مراقبات التربية التعليم، بعد مراجعتها والتدقيق في أوضاع الموظفين المستحقين، حيث توزعت الأعداد على النحو التالي:

بنغازي: 4,503

زليتن: 645

سبها: 341

الزويتينة/سلطان: 98

المرج: 110

تاجوراء: 173

سوق الجمعة: 103

سيناون: 23

مصراتة: 34

زويلة: 200

غات: 35

عين زارة: 30

الرجبان: 66

الزنتان: 12

الحوامد: 16

الجغبوب: 15

صبراتة: 36

البريقة: 17

وأكد الوزير العابد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة ترتيب أوضاع الكوادر التعليمية والإدارية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء داخل المؤسسات التعليمية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني للمشتغلين بقطاع التربية والتعليم.

وتعهد الوزير بمواصلة النظر في الملفات العالقة لبقية المراقبات التعليمية، مشيداً بجهود فرق العمل التي قامت بعمليات الحصر والمراجعة الفنية والإدارية.