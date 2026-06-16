وزارة التربية تعتمد «منصة بيانات» شاملة للقطاع التعليمي

تنفيذًا لتوجيهات رئيس حكومة الوحدة الوطنيةً، وفي إطار دعم مسارات التحول الرقمي في مجالات الإدارة والتعليـم والتدريـبً، تعلن وزارة التربية والتعليم في دولة ليبيا عن قرب استكمال مشروع منصة المؤشرات التربويةً.

وتُعد هذه المنصة منصة رقمية متخصصة تهدف إلى إتاحة بيانات دقيقة وشاملة ومحدّثة بشكل لحظيً عن مختلف مكونات العملية التعليميةً، بما يشمل الطلابً والمعلمينً والإداريينً، على مستوى الدولة الليبيةً، بما يسهم في دعم رسم السياسات التعليميةً وتعزيز كفاءة اتخاذ القرارً، إلى جانب تحسين فعالية التخطيط التربويً.

كما توفر المنصة بيانات دقيقة تتعلق بالبنية التحتية للمؤسسات التعليميةً، بما يشمل المرافقً والتجهيزاتً، الأمر الذي يدعم جهود تطوير البيئة التعليميةً والارتقاء بجودة الخدمات المقدمةً.

وتؤكد الوزارة أن إطلاق هذه المنصة يأتي تجسيدًا لتوجهها نحو ترسيخ مبادئ الشفافيةً، وتيسير الوصول إلى المعلوماتً، إضافة إلى تمكين المؤسسات التعليميةً والجهات ذات العلاقةً من تحليل المؤشرات التربوية بكفاءة ودقة أعلىً، بما يحقق أهداف التنمية المستدامةً، ويسهم في الارتقاء بمستوى التعليم في دولة ليبيا على الصعيد الوطنيً.

ويأتي هذا المشروع ضمن توجهات التحول الرقمي في قطاع التعليمً، الذي يهدف إلى استبدال الأنظمة الورقية التقليدية بأنظمة بيانات رقمية لحظيةً، تتيح متابعة الواقع التعليمي بشكل أدقً، وتحسين التخطيط واتخاذ القرار في المؤسسات التعليميةً.