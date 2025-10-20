التربية تعقد اجتماعها الدوري لمتابعة سير العام الدراسي

ترأس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، الاجتماع الدوري السادس لمديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب بالوزارة، لمتابعة سير العام الدراسي الحالي والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وناقش الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة ومديرو الإدارات، العديد من القضايا المهمة، بما في ذلك الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم، آليات سد العجز في الكوادر التعليمية، وأوضاع المدارس الليبية في الخارج.

كما تم التطرق إلى موضوع جرد المؤسسات التعليمية وضرورة تحسين بيئتها التعليمية.

وأكد الوزير في بداية الاجتماع أن بداية العام الدراسي كانت وفق الخطة الموضوعة رغم التحديات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تذليل الصعوبات وتوفير البيئة المناسبة للطلاب والمعلمين.

كما أعلن عن اختيار شعار “مَدرستي_مُستقبلي” للعام الدراسي الجديد 2025-2026، الذي يعكس أهمية المدرسة في بناء المستقبل.