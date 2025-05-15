التربية تعلن استئناف الدراسة والامتحانات في طرابلس الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، استئناف الدراسة والامتحانات في مراقبات التربية والتعليم ببلديات طرابلس الكبرى، بعد توقف دام ثلاثة أيام بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها العاصمة.

وأكدت وكيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة مسعودة الأسود، أن الوزارة تستند في قرارها إلى إعلان وزارة الداخلية حول استقرار الأوضاع الأمنية في طرابلس، مشيرًة إلى أن الدراسة ستعود اعتبارًا من الأسبوع المقبل، مع دمج الأيام التي تم فيها تعليق العملية التعليمية ضمن جدول الامتحانات.

وأضافت أن بعض المراقبات ستعوض هذه الأيام باستخدام يوم السبت، مع منح يوم الجمعة كعطلة رسمية لإتاحة الوقت لأولياء الأمور لتنظيم أمور أبنائهم، مشدداً على منح المراقبين صلاحية تقديرية لتنسيق جدول الامتحانات حسب كل منطقة.

وبخصوص امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، أوضحت وكيل الوزارة أن الامتحانات ستُجرى في موعدها المخطط له، دون أي تأجيل، شريطة استمرار الاستقرار الأمني، مؤكداً أن العملية التعليمية لا تنتظر وأن الالتزام بالمواعيد ضروري لإنهاء العام الدراسي بشكل متكامل.

وتمنت وكيل الوزارة التوفيق والسلامة لجميع الطلاب والطالبات، كما توجهت بالشكر لكوادر وزارة التربية الذين يواصلون جهودهم لضمان سير العملية التعليمية بأفضل شكل ممكن.

ويأتي هذا الإعلان في ظل حرص وزارة التربية على تنظيم العام الدراسي وضمان حق الطلاب في إتمام امتحاناتهم، مع مراعاة الظروف التي مر بها قطاع التعليم في طرابلس خلال الفترة الماضية.