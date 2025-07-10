وزارة التربية تعلن انتهاء امتحانات أكثر من 128 ألف طالب وطالبة

اُختُتِمت صباح اليوم الخميس الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي 2024-2025م، والتي تقدم لها 128,307 طالبًا وطالبة من مختلف مناطق البلاد.

وشهد اليوم الأخير من الامتحانات أداء 103,166 طالبًا وطالبة في القسم العلمي لامتحان مادة النصوص الأدبية والبلاغة، بينما تقدم 24,592 طالبًا وطالبة من القسم الأدبي لامتحان الأدب والنصوص، وأجرى 542 طالبًا وطالبة في التعليم الديني امتحانهم في مادة الحديث الشريف.

وجرت الامتحانات في 8,554 قاعة امتحانية موزعة على 871 لجنة امتحانية بإشراف 134 مراقبة تربية وتعليم في مختلف أنحاء ليبيا، وسط ترتيبات تنظيمية وأمنية وصحية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة.

وشهدت الامتحانات جولات تفقدية قام بها وزير التربية والتعليم ووكلاء الوزارة، تابعوا خلالها سير الامتحانات واطّلعوا على أجوائها، واستمعوا إلى ملاحظات الطلبة والمعلمين والمراقبين.

وفي سياق متابعة النزاهة والانضباط، أعلن المركز الوطني للامتحانات عن إلغاء امتحانات أكثر من 903 طلاب وطالبات لمخالفتهم الضوابط وارتكابهم محاولات غش، بناءً على تقارير لجان الإشراف ووفقًا لقرارات مدير المركز.

من جانبها، تقدّمت وزارة التربية والتعليم بجزيل الشكر إلى جميع الكوادر التعليمية والإدارية، من معلمين ومراقبين ومسعفين صحيين وأفراد الحراسات، على جهودهم في إنجاح العملية الامتحانية، كما عبّرت عن أمنياتها بالنجاح والتوفيق للطلبة في مختلف ربوع ليبيا، مثمّنةً دعم أولياء الأمور لأبنائهم طوال العام الدراسي.