وزارة التربية تعلن موعد امتحان مواد «التعبير والإنشاء» للشهادة الثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن تحديد يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 في تمام الساعة 9:00 صباحًا، موعدًا رسميًا لأداء امتحان مادة التعبير لطلاب القسم العلمي، وامتحان مادة الإنشاء لطلاب القسم الأدبي، ضمن امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي للعام الدراسي الجاري.

ويأتي هذا الإعلان في إطار تنظيم العملية الامتحانية وضمان سيرها بسلاسة ودقة في مختلف المناطق التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن أوراق الإجابة سيتم تصحيحها من قِبل معلمي المواد المعنية، على أن تُرصد الدرجات وتُحال لاحقًا إلى مكاتب الامتحانات للاحتفاظ بها، وذلك وفقًا للإجراءات المعتمدة في المنظومة الامتحانية.

وأكدت الوزارة أن أوراق طلاب المنازل ستُحال مباشرة إلى المركز الوطني للامتحانات، لضمان توحيد آلية التصحيح واعتماد النتائج بدقة وشفافية.

كما شددت على مديري مكاتب الامتحانات ضرورة تحديد المدارس التي سيُمتحن فيها الطلاب، لضمان انضباط العملية الامتحانية وتوفير البيئة المناسبة لأداء الامتحانات بكل يُسر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الامتحانات تُعد جزءًا أساسيًا من تقييم التحصيل العلمي للطلبة، وتُعزز من جودة العملية التعليمية ككل.