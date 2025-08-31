وزارة التربية تعلن نتائج شهادة التعليم الأساسي «الدور الثاني»

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، اليوم الأحد 31 أغسطس 2025، عن نتائج شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الثاني) للعام الدراسي 2024-2025.

وبحسب الوزارة بلغ:

إجمالي الطلبة المتقدمين: 76,340

الناجحون: 57,605

الراسبون: 18,662

نسبة النجاح: 75.53%

التعليم الديني:

إجمالي الطلبة المتقدمين: 73

الناجحون: 49

الراسبون: 24

نسبة النجاح: 67.12%

وأثنى مدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، على جهود لجان المراقبة والامتحانات وموظفي المركز الذين تولوا عملية نقل وتوزيع وإحضار أوراق الإجابة من اللجان الامتحانية في مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وأشار إلى أن بإمكان التلاميذ الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط المخصص بمنظومة الامتحانات أو من خلال مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم في البلديات.

يُذكر أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بلغ 55,159 طالبًا وتلميذًا، شملت الامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني، إضافة إلى امتحانات شهادة التعليم الأساسي بالخارج.