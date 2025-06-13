وزارة التربية تعيد نشر جداول امتحانات شهادة التعليم الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن إعادة نشر جداول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بقسومها: العلمي، الأدبي، والديني– الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025م / 1445-1446هـ.

ونوهت الوزارة إلى أن امتحان “التعبير” لطلبة القسم العلمي و”الإنشاء” لطلبة القسم الأدبي سيُجرى يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025م، وذلك داخل المؤسسات التعليمية المقيدين بها الطلبة النظاميون، أما طلبة المنازل، فسيؤدون امتحان “الإنشاء” في ذات الموعد، وذلك وفق المقر الامتحاني المعتمد من قبل مراقبة التربية والتعليم التابعين لها.

وأهابت الوزارة بجميع الطلبة وأولياء الأمور الالتزام بالمواعيد والتعليمات المعلنة لضمان انسيابية العملية الامتحانية.