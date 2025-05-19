وزارة التربية تمضي نحو التنظيم.. لجنة لائحة «التعليم الأجنبي» تواصل أعمالها

عقدت لجنة إعداد لائحة التعليم الأجنبي بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الحادي عشر صباح اليوم، برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود، في إطار استكمال المهام المكلفة بها بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم 1399 لسنة 2024م.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مراجعة وتنقيح البابين الأول والثاني من اللائحة، بعد أن أنهت اللجنة إعداد المسودة الأولية خلال الاجتماعات السابقة.

ويُعدّ التعليم الأجنبي في ليبيا أحد المكونات الأساسية للنظام التعليمي، حيث يستوعب عدداً من الطلاب الليبيين والأجانب، ويُقدّم مناهج دراسية دولية متنوعة، وتعمل وزارة التربية والتعليم على تنظيم هذا القطاع لضمان جودة التعليم، والتأكد من التزام المؤسسات التعليمية الأجنبية بالمعايير الوطنية والدولية.

وفي هذا الإطار، شكّلت الوزارة لجنة مختصة لإعداد لائحة تنظم عمل هذه المؤسسات، بما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة تواكب التطورات العالمية في قطاع التعليم.