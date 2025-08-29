وزارة التربية تناقش ملفات وظيفية لمعلمي 31 بلدية

عقدت لجنة شؤون المُعلّمين بوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اجتماعها الثاني والعشرين والمحضر الثالث والعشرين، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية الدكتورة مسعودة الأسود.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من المحاضر الفرعية المُحالة من مراقبات التربية والتعليم في بلديات: تاجوراء، صبراتة، صرمان، جنزور، أبوسليم، سوق الجمعة، مصراتة، بنت بية، زوارة، ككلة، القيقب، الجميل، رأس الطبل، زمزم، المشاشية، الرحيبات، الساحل، طرابلس المركز، القره بوللي، الزهراء، الزاوية، الزنتان، قصر بن غشير، الخمس، الماية، رقدالين، العوينات، تاورغاء، باطن الجبل، الزاوية الجنوب، واجدابيا.

وتناولت المحاضر جملة من الملفات المتعلقة بالتسويات الوظيفية، وإعادة التعيين بناءً على مؤهلات علمية جديدة، والعودة إلى العمل بعد الانقطاع، إضافةً إلى العدول عن قرارات التقاعد والاستقالة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص اللجنة على متابعة أوضاع المعلمين والموظفين التربويين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استقرار العملية التعليمية.