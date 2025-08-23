وزارة التربية تنشر جداول امتحانات «الدور الثاني»

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن جداول امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها (العلمي – الأدبي – الديني) “الدور الثاني” داخل البلاد، بالإضافة إلى جداول امتحانات شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج، للدور الثاني من العام الدراسي 2024-2025م.

ودعت الوزارة الطلبة المعنيين وأولياء الأمور إلى متابعة الجداول المنشورة عبر المنصات الرسمية والتقيد بالمواعيد والتعليمات المعلنة، لضمان سير الامتحانات بالشكل المطلوب.

هذا وتُجرى امتحانات الدور الثاني سنويًا لإتاحة الفرصة للطلبة الذين لم يتمكنوا من اجتياز بعض المواد في الدور الأول، وذلك استكمالًا لمتطلبات النجاح والانتقال إلى المرحلة التالية.

وتولي وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية اهتمامًا خاصًا بتنظيم هذه الامتحانات وفق ضوابط وإجراءات تضمن العدالة والانضباط داخل اللجان، سواء داخل البلاد أو في المدارس الليبية بالخارج، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى الحفاظ على جودة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

جداول اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي بأقسامها العلمي والأدبي والديني "الدور الثاني" بالداخل، وجداول… تم النشر بواسطة ‏وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا‏ في الجمعة، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥