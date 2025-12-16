وزارة التربية تنفذ ورشة تدريبية لتعزيز «الأداء المؤسسي»

نظمت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، يوم 16 ديسمبر 2025، ورشة عمل بعنوان “مفهوم التقييم وأخلاقيات المهنة”، استهدفت موظفي ديوان الوزارة، ضمن توجهات قيادة التغيير من الرؤية إلى التأثير.

وجاءت الورشة بتنظيم وإشراف قسم التدريب والتطوير بالإدارة، وبحضور مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة.

وقدم الورشة مدير مكتب شؤون المراقبات مبروك امبارك، حيث تناول خلالها المفاهيم الأساسية للتقييم المؤسسي وأهمية الالتزام بأخلاقيات المهنة في تحسين الأداء الوظيفي، ودورها في دعم جودة العمل الإداري وتحقيق العدالة والشفافية داخل المؤسسات.

كما حضر ختام الورشة مدير إدارة التعليم الديبي، إلى جانب مراقبي التربية والتعليم في زوارة ودرج والهراوة، وعدد من مديري الإدارات بالمركز الليبي الكوري.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الأنشطة التدريبية التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي، وتحويل الرؤى التطويرية إلى ممارسات عملية تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم والخدمات المقدمة للمواطنين.