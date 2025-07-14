وزارة التربية تواصل اجتماعاتها لتعزيز أداء القطاع التعليمي

عقد وكيل وزارة التربية لشؤون المراقبات بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور محسن الكبير، صباح اليوم اجتماعًا موسّعًا مع مراقبي التربية والتعليم ببلديات الأصابعة، يفرن، زوارة، زلطن، والقرضة، وذلك في إطار متابعة أداء المؤسسات التعليمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة.

وتم خلال اللقاء مناقشة آلية توزيع الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية، إلى جانب إدخال بيانات العاملين في القطاع ضمن منظومة التعليم الإلكترونية، بهدف تحسين كفاءة المتابعة الإدارية وتطوير الموارد البشرية.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة إعداد لائحة تنظيم التعليم الأجنبي اجتماعها الثامن عشر، صباح اليوم، برئاسة وكيل الوزارة للشؤون التربوية، الدكتورة مسعودة الأسود.

وتناول الاجتماع اللمسات النهائية على مشروع اللائحة الجديدة، تمهيدًا لإحالتها للاعتماد الرسمي، بما يضمن ضبط وتنظيم عمل المؤسسات التعليمية الأجنبية داخل ليبيا وفقًا للمعايير التربوية المعتمدة.