وزارة التربية تواصل تنمية مهارات «مديري المدارس»

اختتمت فعاليات المجموعة الخامسة من البرنامج التدريبي لتنمية مهارات مديري المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال والتعليم الديني، والذي استهدف مديري مدارس في عدد من المراقبات التعليمية ضمن تجمع طرابلس الكبرى، من بينها قصر بن غشير وأبوسليم وجنزور وسوق الجمعة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، نفّذ البرنامج المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، بإشراف وزارة التربية والتعليم، واستمر لمدة خمسة أيام، تخللتها مجموعة من المحاور والأنشطة التدريبية الهادفة إلى تعزيز الكفاءات الإدارية والقيادية لدى مديري المدارس، بما يسهم في تطوير الأداء التربوي والإداري داخل المؤسسات التعليمية.

وأعلنت الوزارة أن المجموعة السادسة من البرنامج ستنطلق غداً الأحد 19 أكتوبر 2025م، لتشمل مراقبتي القره بوللي وقصر بن غشير، في إطار استكمال تنفيذ الخطة الوطنية للتدريب والتطوير المهني.