تكريم أصحاب الشركات.. التربية تواصل توزيع «الكتب المدرسية» بمختلف المناطق

تواصل المخازن الرئيسية للكتاب المدرسي تسليم شحناتها إلى المخازن الفرعية التابعة لمراقبات التربية والتعليم في مختلف المناطق.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، تسلمت عدد من مراقبات التربية والتعليم شحناتها من الكتب المدرسية، والتي شملت العديد من بلديات الجمهورية.

وتوزعت الشحنات على بلديات عين زارة، بنغازي، الزاوية، الجبل الأخضر، العجيلات، المرج، سوق الجمعة، الخمس، العزيزية، أوباري، مصراتة، الجميل، طرابلس المركز، النواحي الأربع، أبوسليم، وتاجوراء.

ويأتي هذا التوزيع في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان توفير الكتب المدرسية لجميع الطلبة في مختلف المناطق في الوقت المحدد.

وزير التربية يكرم الشركات الموردة والمطابع لطباعة الكتب المدرسية

في خطوة تقديرية للجهود المبذولة في تأمين احتياجات المدارس من الكتب المدرسية للعام الدراسي 2025-2026، كرّم وزير التربية والتعليم المكلف، المهندس علي العابد الرضا، الشركات الموردة والمطابع التي قامت بتنفيذ وطباعة الكتاب المدرسي في الداخل والخارج.

وشهد التكريم الذي جرى بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، علي التبروري، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، وعدد من مديري الإدارات بالمركز، إشادة واسعة بالدور الكبير الذي قامت به الشركات المعنية في الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتوفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب، رغم التحديات الفنية واللوجستية التي واجهتها.

وقد أثنى الوزير العابد الرضا في كلمته على التزام هذه الشركات بالجودة والدقة في إنجاز المهام، مؤكداً أن هذه المبادرة تعتبر جزءاً مهماً من خطط الوزارة لتحسين العملية التعليمية وتوفير البيئة المناسبة للطلاب.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم قطاع التعليم في ليبيا وتوفير الكتب المدرسية للطلاب في الوقت المحدد، بهدف تعزيز الاستقرار التعليمي وتحقيق جودة التعليم في البلاد.