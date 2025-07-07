وزارة التربية تواصل جهودها لتأهيل كوادر في مجال الدعم النفسي والتوعية الوقائية

عقدت لجنة إعداد لائحة تنظيم التعليم الأجنبي اجتماعها السابع عشر برئاسة وكيل وزارة التربية للشؤون التربوية، مسعودة الأسود، حيث ناقشت الإطار التنظيمي العام لمدارس التعليم الأجنبي، إلى جانب بنود نظام الدراسة والامتحانات.

وركز الاجتماع على سبل تحسين جودة العملية التعليمية ومواءمتها مع المعايير الوطنية، كما ناقشت اللجنة الأحكام العامة المقترحة تمهيدًا لإعداد الصيغة النهائية للائحة، بما يضمن تنظيمًا فعّالًا لهذا القطاع التعليمي الحيوي.

في سياق متصل، نفذت إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي، بالتعاون مع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التقييم النظري للمشاركين في الدورات التدريبية الخاصة بإعداد محاضرين للتوعية بمخاطر تعاطي المخدرات.

واستهدف التقييم 30 متدربًا من 20 مراقبة تعليمية في طرابلس الكبرى، تحت إشراف مركز التدريب وتطوير التعليم.

وجرى التقييم في بيئة امتحانية منظمة، بإشراف نادية البكوش، مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية، ومحمد غومة، مدير مركز التدريب، إضافة إلى مبروك امبارك، مدير مكتب شؤون المراقبات، ورؤساء الأقسام المعنيين.