«وزارة التربية» توثق 62 عاماً من بيانات التعليم في ليبيا

أصدر مركز المعلومات والتوثيق بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الدليل الإحصائي السنوي للعام الدراسي 2023–2024م، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتوفير البيانات الدقيقة ودعم صُنّاع القرار في قطاع التعليم.

ويحتوي الدليل، الذي أشرفت على إعداده إدارة التوثيق والأرشفة بالمركز، على خمسة فصول رئيسية تتضمن لمحة تاريخية عن التعليم في ليبيا خلال 62 عاماً، من سنة 1963 وحتى سنة 2025م.

كما يشمل الدليل إحصاءات شاملة عن المؤسسات التعليمية في ليبيا بحسب المناطق التعليمية، إضافة إلى بيانات أعداد التلاميذ والطلاب في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والديني، وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار بالمؤسسات العامة، وكذلك معلومات عن العاملين بالمؤسسات التعليمية.

ويقدم الدليل أيضاً مقارنة إقليمية للتعليم بين ليبيا ودول الجوار، إلى جانب لمحة عن تمويل التعليم وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه القطاع.

يمكن الاطلاع على الدليل عبر الرابط التالي: https://2u.pw/cm7KE8