وزارة التربية توضح حقيقة مقترح إلغاء «الشهادة الإعدادية»

أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية بياناً توضيحياً حول الاستطلاع الذي نشرته عبر صفحتها الرسمية بشأن مقترح إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية وتحويلها إلى مرحلة نقل، مؤكدة أن الاستطلاع يهدف فقط إلى الاستئناس بآراء المواطنين والمهتمين بالشأن التربوي، ضمن مسار تطوير السياسات التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن المقترح ما يزال في مرحلة النقاش الأولي ولم يُتخذ بشأنه أي قرار، مشيرة إلى أنه جزء من رؤية إصلاحية لمراجعة وتحديث نظم التقييم التربوي.

كما أعلنت أنها ستنظم ندوة وطنية وورش عمل تضم خبراء التربية والتعليم وممثلين عن القطاعات ذات العلاقة، إضافة إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة المقترح من مختلف الجوانب ورفع التوصيات للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.