وزارة التربية تُجيز استخدام التكنولوجيا لمكافحة الغش في الامتحانات

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، أن المادة (120) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، تُجيز استخدام التقنيات الحديثة داخل قاعات الامتحانات لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، في إطار جهودها لتعزيز النزاهة والشفافية في العملية التعليمية.

وبحسب الوزارة، فإن هذه المادة تُمكن القائمين على الامتحانات من استخدام أدوات تقنية مثل كاميرات المراقبة وأجهزة التشويش، خاصة أثناء امتحانات الشهادتين، بهدف الحد من ظاهرة الغش التي تؤثر على مصداقية التقييم وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة لحماية “أمن الامتحانات”، وتوفير بيئة اختبارية عادلة ونزيهة في مختلف المؤسسات التعليمية، وذلك في سياق تطوير المنظومة التربوية في ليبيا.