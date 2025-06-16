التربية تُذكّر بإرسال تقارير لجان مبادرة «تحدّي القراءة العربي»

دعت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية كافة لجان الإشراف على مبادرة تحدّي القراءة العربي إلى الالتزام بإرسال تقارير العمل الخاصة بها وفق التسلسل الإداري المعتمد، وذلك لضمان توثيق ومتابعة مراحل التنفيذ، وتحديد الجهات المتميزة على مختلف المستويات.

وبحسب التعميم، يتعيّن على لجان الإشراف في المدارس إرسال تقاريرها إلى لجان الإشراف بالمراقبات التعليمية، والتي تقوم بدورها بإحالة تلك التقارير إلى لجان الإشراف بالمناطق التعليمية، على أن تُرسل الأخيرة التقارير مجتمعة إلى لجنة التوثيق والإعلام بالمبادرة.

وتشمل التقارير المطلوبة في كل مستوى: تقارير المتابعة والإشراف، تقارير النتائج، التقارير النهائية.

وأوضحت الوزارة أنّ منح شهادات المشاركة وأي مزايا تشجيعية للمشاركين مرتبط بشكل مباشر بجودة واستكمال هذه التقارير، مؤكدة ضرورة تضمين كافة البيانات والتفاصيل، خصوصاً أسماء التلاميذ وأعضاء اللجان الذين شاركوا فعلياً في المبادرة.

كما نُوّه إلى أن عملية اختيار المدارس والمراقبات والمناطق التعليمية المتميزة ستعتمد على مجموعة من المعايير، أبرزها: جودة ومستوى التقارير المقدّمة، البرامج والأنشطة الموثقة ضمن النماذج الرسمية، نسبة وعدد المشاركين والمتأهلين في كل مستوى.

وحددت الوزارة نهاية شهر يونيو الجاري كآخر موعد لاستلام التقارير.