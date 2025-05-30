وزارة التربية تُشدد: التشويش في قاعات الامتحان قد يؤدي إلى إلغاء المادة للمخالفين

حدّدت المادة 108 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، جملة من المخالفات المرتبطة بسير الامتحانات، أبرزها عدم التزام بعض الممتحنين بالهدوء داخل القاعات الامتحانية.

ونصّت المادة صراحة على أنه “في الحالات التي لا يلتزم فيها الممتحنون أو بعضهم بالهدوء، رغم تنبيههم، يجوز إلغاء الامتحان في ذلك المقرر بالنسبة لمحدثي التشويش”، وذلك بقرار من رئيس لجنة الإشراف على سير الامتحان، بعد الاستماع إلى أقوال الملاحظين والمراقب.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على ضمان نزاهة وشفافية الامتحانات، وتوفير بيئة هادئة تمكّن الطلاب من التركيز وأداء اختباراتهم في أجواء مناسبة.