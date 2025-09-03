وزارة التربية تُشدد على دور «النشاط المدرسي» في تحفيز الطلاب

شهد وكيلا وزارة التعليم للشؤون التربوية في حكومة الوحدة الوطنية، الدكتورة مسعودة الأسود، ولشؤون المراقبات، الدكتور محسن الكبير، اجتماعًا هامًا جمع مدير إدارة النشاط المدرسي الأستاذ سالم بوعيشة مع مراقبي ومديري مكاتب النشاط المدرسي بالمنطقتين التعليميتين الغربية (أ) والوسطى (ب)، بحضور مدير مكتب شؤون المراقبات الأستاذ المبروك مبارك.

وفي بداية الاجتماع، أكدت الدكتورة الأسود أن النشاط المدرسي يمثل العمود الفقري لأي بيئة تعليمية جاذبة، مشددة على ضرورة تكييف المناهج الدراسية لخدمة النشاطات بما يدعم العملية التعليمية، مع التأكيد على ضرورة أن تُبنى خطة النشاط وفق أهداف وتوجهات الوزارة.

بدوره، أكد الدكتور الكبير أن تفعيل النشاط المدرسي يعزز ارتباط التلاميذ بالمؤسسة التعليمية، داعيًا إدارة النشاط إلى متابعة تنفيذ الخطة بشكل متكامل، مع التركيز على تنويع الأنشطة الثقافية والفنية مثل المسرح والأدب والفنون.

كما ناقش المجتمعون سبل دعم مديري مكاتب النشاط المدرسي، وتفعيل الأنشطة داخل المدارس، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة العامة للنشاط في مؤسسات التعليم العام والخاص ورياض الأطفال.

وجرى التباحث حول آليات تنفيذ خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي 2025 – 2026، وكيفية توظيفها لبناء شخصية الطالب وصقل مواهبه، وتعزيز انتمائه لمؤسسته التعليمية، بما يسهم في تطوير العملية التربوية بشكل شامل.