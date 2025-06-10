وزارة التربية تُقيم حفل معايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أقامت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، حفل معايدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، في أجواء سادتها أواصر الألفة والمودة بين موظفي القطاع التربوي.

وحضر الحفل وزير التربية والتعليم المكلف المهندس علي العابد الرضا، إلى جانب وكلاء الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، الشؤون التربوية، وشؤون المراقبات، إضافة إلى مستشار الوزير، ومديري الإدارات والمراكز والهيئات، وعدد من مراقبي التربية والتعليم وموظفي الديوان.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، تقدم الوزير بالتهنئة القلبية إلى الحاضرين وكافة العاملين بالقطاع، مشيدًا بتفانيهم في أداء مهامهم وإنجاح العملية التعليمية، رغم التحديات التي تواجه البلاد.

كما نوّه بجهود العاملين في تنظيم امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، مؤكدًا أن النجاح في هذا الاستحقاق يعكس مدى التزام كوادر الوزارة بالرسالة التعليمية.

وشهد الحفل كلمات لوكلاء الوزارة عبّروا فيها عن بهجتهم بهذه المناسبة المباركة، مشيدين بتضحيات وجهود جميع العاملين في سبيل استمرار واستقرار العام الدراسي 2024-2025م.

وفي ختام الاحتفالية، تبادل الحضور التهاني والدعوات بأن يُعيد الله هذه المناسبة على ليبيا بالخير واليُمن والبركات، وأن يتحقق الطموح في بناء جيل متعلم ومؤهل يقود نهضة الوطن.