وزارة التعليم تبحث استعدادات عودة الدراسة بالمنطقة الوسطى

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الواق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، اليوم الاثنين، في لقاء جمعه مع عدد من مراقبي التعليم ببلديات المنطقة الوسطى (الخمس – مصراتة – زليتن – قصر الأخيار)، وبحضور عدد من مديري الإدرات و المكاتب بالوزارة، الاستعدادات والتحضيرات المتخدة من طرفهم لاستئناف الدراسة، بعد إعلان الوزارة عن العودة التدريجية للطلاب إلى المدارس في 13 يونيو القادم.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، ناقش الترتيبات النهائية لعودة الشريحة الأولى من طلبة المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، والمتمثلة في طلبة شهادتي إتمام المرحلتين والتي من المقرر أن تنطلق ابتداء من يوم الـ13 من شهر يونيو المقبل.

كما ناقش الاجتماع الإجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم تنفيذها مع بداية وطيلة أيام استئناف الدراسة بالمدارس، بالإضافة إلى التعرف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه المراقبات في تنفيذ ذلك.

ودعا الوكيل إلى حشد الدعم وتكاتف الجهود من الجميع سواء من مراقبي التعليم أو مديري المدارس أو المعلمين أو أولياء الأمور لضمان عودة صحية و آمنة للطلاب، وفق قوله.

كما جدد الوكيل تأكيده على أهمية عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة مشدداً على ضرورة توفير البيئة التعليمية الصحية والمناسبة.