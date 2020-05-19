وزارة التعليم تبحث استعدادات عودة الدراسة بالمنطقة الوسطى

بحث وكيل وزارة التعليم بحكومة الواق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، اليوم الاثنين، في لقاء جمعه مع عدد من مراقبي التعليم ببلديات المنطقة الوسطى (الخمس – مصراتة – زليتن – قصر الأخيار)، وبحضور عدد من مديري الإدرات و المكاتب بالوزارة، الاستعدادات والتحضيرات المتخدة من طرفهم لاستئناف الدراسة، بعد إعلان الوزارة عن العودة التدريجية للطلاب إلى المدارس في 13 يونيو القادم.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع الذي عُقِد بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، ناقش الترتيبات النهائية لعودة الشريحة الأولى من طلبة المدارس بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، والمتمثلة في طلبة شهادتي إتمام المرحلتين والتي من المقرر أن تنطلق ابتداء من يوم الـ13 من شهر يونيو المقبل.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات والتدابير الوقائية التي سيتم تنفيذها مع بداية وطيلة أيام استئناف الدراسة بالمدارس، بالإضافة إلى التعرف على أهم الصعوبات والمشاكل التي تواجه المراقبات في تنفيذ ذلك.
ودعا الوكيل إلى حشد الدعم وتكاتف الجهود من الجميع سواء من مراقبي التعليم أو مديري المدارس أو المعلمين أو أولياء الأمور لضمان عودة صحية و آمنة للطلاب، وفق قوله.
كما جدد الوكيل تأكيده على أهمية عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة مشدداً على ضرورة توفير البيئة التعليمية الصحية والمناسبة.
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