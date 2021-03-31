وزارة التعليم تبحث توأمة وتدريس اللغة الإيطالية في جميع المراحل الدراسية

استقبل وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، بمكتبه في ديوان الوزارة بطرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبو بوتشينو، والوفد المرافق له.

وأعرب السفير عن سعادته بوجوده في مقر وزارة التربية والتعليم، مُعرباً عن تطلّعه لتفعيل القرارات التي تم توقيعها مع وزير التعليم السابق، والتي من بينها تكوين مدرسين لغة إيطالية ليبيين، يتم إيفادهم لإيطاليا بعد فصل الصيف لتلقي الدراسة بجامعة فينسيا، وفق ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

وشدّد السفير على أهمية أن يتم تدريس اللغة الإيطالية كلغة ثالثة في ليبيا بعد اللغتين العربية والإنجليزية، مُذكّراً بالمُصطلحات الإيطالية التي يتم استخدامها ضمن اللغة العامية الليبية كل يوم، مؤكّداً أيضاً على عمق العلاقات بين البلدين.

من جانبه رحّب وزير التربية والتعليم بوجود السفير الإيطالي في الوزارة، مُؤكّداً على الامتداد التاريخي بين البلدين، ومُعبراً عن تطلّعه للعلاقات الطيبة.

وأكّد الوزير على أهمية تدريس اللغات الأجنبية في مراحل النشء، مضيفاً أن وزارته بصدد دراسة كل المقترحات الواردة لإعادة تطوير قطاع التربية والتعليم في البلاد، موضحاً أنه سيولي اهتماماً لدراسة التوأمة وتدريس اللغة الإيطالية في مراحل التعليم المُبكر، والأساسي والثانوي.

واتّفق وزير التربية والتعليم والسفير الإيطالي لدى ليبيا في ختام اللقاء على عقد مزيد من التواصل مستقبلاً، وتكرار تبادل الزيارات لما في شأنه خدمة قطاع التعليم وتطويره والاستفادة من الخبرات الإيطالية في هذا الجانب.